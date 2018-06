CVTradeInvest está no 12º Encontro de Empresários para a Cooperação Económica entre China e CPLP

A Agência de Promoção do Investimento e Exportação de Cabo Verde (CV TradeInvest) participa no 12º Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre China e Países de Língua Portuguesa, que decorre de hoje, 21, até amanhã no Centro de Congressos de Lisboa.

Segundo nota da CV TradeInvest, o encontro faz parte das iniciativas que integram o “Protocolo de Cooperação entre os Organismos de Promoção Comercial / Câmaras de Comércio”, assinado em outubro de 2003, por ocasião da criação do “Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa “, designado por “Fórum Macau”. “A missão deste encontro anual é de promover o relacionamento comercial e outras formas de parcerias entre as empresas dos países envolvidos e identificar oportunidades de negócio e contribuir para melhorar o relacionamento dos organismos de promoção do comércio e investimentos, câmaras de comércio e associações empresariais por forma a desenvolver o relacionamento económico entre os países envolvidos”, assinala a CV TradeInvest. A Cabo Verde TradeInvest, representada pela sua presidente, Ana Lima Barber, fez-se acompanhar por uma delegação de empresários com negócios estabelecidos em Cabo Verde. “O evento é um momento em que são estabelecidas diversas parcerias que posteriormente são reproduzidas nos negócios e mercados de cada país representante”, perspectiva a CVTI. Continuar a ler Este evento foi organizado no ano passado na Cidade da Praia pela Cabo Verde TradeInvest, tendo participado cerca de 400 empresários à procura de oportunidades de negócios. Este ano está a ser promovido pela AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, juntamente com Conselho de Promoção de Comércio Internacional da China (CCPIT) e Instituto de Promoção do Comércio e de Investimento de Macau (IPIM).