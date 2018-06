CV Telecom vai entrar na Bolsa de Valores

Os accionistas da Cabo Verde Telecom estiveram reunidos em Assembleia Geral Ordinária ontem, sábado, 16, para aprovar as contas da empresa referentes ao ano passado e outros assuntos.

A principal novidade saída da reunião magna dos sócios tem a ver a com a autorização dada pelos accionistas para a entrada da CV Telecom na Bolsa de Valores de Cabo Verde. Um namoro que vem de anos – sobretudo por parte da BVCV que queria ter a CVT, uma das maiores empresas do país, cotada em bolsa – mas que agora vai se efectivar A operadora ainda não adiantou quando a empresa começa a colocar as suas acções para cotação na bolsa cabo-verdiana, mas poderá acontecer ainda este ano.

Além deste facto, os accionistas da CVT aprovaram as contas da empresa que indicam um resultado líquido de 160 mil contos, mesmo “num contexto desafiante, marcado por uma série de indefinições”, diz um comunicado da operadora.

A assembleia votou também pela distribuição de dividendos no valor de 160 escudos por acção e reforçou a sua confiança no Conselho de Administração, “tendo delegado neste conselho as competências para avançar com 2 processos importantes: a convergência das 3 empresas do Grupo e, no âmbito das negociações do processo de renovação do Contrato de Concessão em curso, criar a empresa que se ocupará da gestão das infraestruturas concessionadas” – note-se que o Governo cabo-verdiano está a negociar com a empresa brasileira Oi (queagora detém cerca de 40% das ações da CVTelecom depois de comprar a PT SGPS) para clarificar os direitos da empresa na CVTelecom. O vice Primeiro-ministro afirmou que espera conseguir um entendimento extra judicial sobre a parceria estratégica entre o Estado de Cabo Verde e a PT SGPS, que entretanto passou a ser detida pela Oi.

Na Assembleia Geral de ontem, sábado, foi eleito como Administrador Suplente, José Luis Barros, actual director de Marketing da CVMultimédia.