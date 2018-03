Currículo em papel já era. CV em vídeo aumenta probabilidades de ser contratado

Candidatos com vídeo CV têm 10 vezes mais hipóteses de serem contratados. Esta é a conclusão de uma análise à rede de candidatos da agência de recrutamento digital Unono, especializada no recrutamento de millennials, sobre as contratações feitas no último ano.

“Todos os dias contacto com responsáveis pelos processos de recrutamento e seleção das empresas que me indicam que é claro que o vídeo CV traz uma vantagem competitiva. Há competências que são mais evidentes neste formato do que num CV. Ter a certeza que um candidato tem as soft skills certas, acelera o processo de recrutamento”, diz Edgar Campos, Country Manager da Unono em Portugal.

Em comunicado, a Unono explica que a questão não é ter acesso aos candidatos, mas encontrar o candidato certo em bases dados com milhares de pessoas. “É essencial recorrer à tecnologia não só para triar a informação mais relevante dos milhares de currículos que passam pelas mãos dos recrutadores como para dar a acesso a novos formatos de apresentação que valorizem os candidatos junto das empresas”, justifica.