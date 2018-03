Cultura de risco: conceito ou realidade?

A cultura de risco é um conceito quase intangível que está no topo das prioridades da generalidade das Organizações, mas que nem sempre é correctamente compreendido e transportado para a realidade quotidiana das mesmas.

Em regra, para um conjunto de riscos críticos, as Organizações definem um número gerível de indicadores-chave que permitem acompanhar as causas dos seus principais eventos de risco, de forma a detectarem tendências e atempadamente desenvolverem acções que permitam reduzir os danos associados à sua materialização.

Recomenda a literatura que estes indicadores sejam SMART, ou seja, Simples, objectivos, de fácil compreensão e acompanhamento, Mensuráveis, Assignáveis, Relevantes e Tempestivos.

Mas será que a generalidade dos colaboradores reconhece os riscos a que a Instituição está sujeita e a importância e finalidade de um processo de avaliação de risco? A evidência revela que ainda há um trabalho considerável a fazer para transformar o conceito numa realidade de cultura de risco forte, bem compreendida e gerida.

Numa recente pesquisa da empresa Catalyst em parceria com a Risk.net a 130 gestores de risco à escala mundial, 87% dos entrevistados reconheceram que a cultura de risco é fundamental para a compreensão do risco. Mas as percentagens são substancialmente menores quando referem a sua correcta definição pela entidade empregadora (apenas 57%), adequada compreensão (45%), reconhecimento e recompensa (38%), e medição (27%).

Do lado da procura, as Instituições Financeiras são confrontadas com clientes que procuram soluções flexíveis, personalizadas, imediatas, em qualquer sítio a qualquer momento. A pressão para corresponder ao cliente e para cumprir os ambiciosos objectivos comerciais impostos originam práticas comerciais incorrectas e abusivas, não orientadas por princípios de risco.

A concorrência é forte, com destaque para a entrada no mercado de players totalmente digitais, a pressão comercial elevada e a memória curta. O mercado parece ignorar os impactos de uma crise subprime não muito distante, com origem em práticas comerciais indevidas, que originou perdas gigantes para todo o sistema financeiro.

No atual contexto, os bancos deverão apostar na consciencialização e responsabilização de todos os colaboradores, estabelecer mecanismos de recompensa e incentivos orientados por critérios de risco, institucionalizar as boas práticas e promover a formação dos seus funcionários, para que os mesmos exibam comportamentos adequados e privilegiem soluções focadas nas efectivas necessidades dos clientes. Também o papel e funções dos órgãos de controlo interno (Risco, Compliance e Auditoria Interna) devem ser amplamente compreendidos e valorizados por todos.

Não sendo susceptível de quantificação, é difícil demonstrar que a cultura de risco está enraizada e ainda se antecipa um longo caminho até que as Instituições demonstrem que prevalece uma cultura de risco forte, incorporada em todas as suas funções e linhas de negócio.

A autora escreve de acordo com a antiga ortografia.