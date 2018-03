Cuidados continuados deviam ter 15 mil camas em 2016, mas só existem oito mil

O presidente da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) afirmou este sábado, citado pela agência Lusa, que das 15 mil camas de cuidados continuados que deveriam existir em 2016, atualmente há pouco mais de oito mil e adiantou que há um problema de sustentabilidade.

“Há um problema óbvio de subsistência e de sustentabilidade das unidades de longa duração e há muitas misericórdias que só têm isso. Temos lá muitas pessoas que são casos sociais que não deviam de lá estar (…)”, disse Manuel Lemos.

O presidente da UMP falava em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, onde decorreu a reunião do Conselho Nacional, após o qual os intervenientes visitaram algumas das habitações recuperadas que tinham sido afetadas pelos incêndios do verão passado na região.

“Temos casos paliativos muito pesados (…). A rede [cuidados continuados] é muito pequena, devia ter 15 mil camas em 2016 e tem pouco mais de oito mil em 2018. Cada vez vão casos mais pesados para a longa duração”, sublinhou.

Manuel Lemos adiantou que a UMP está em “diálogo aberto” com o Governo e adiantou que este não é um problema das misericórdias, mas sim do país. “Devo dizer que o ministro da Saúde está muito atento. O país tem que fazer opções. Se as pessoas não ficarem connosco, a 80 ou a 60 euros/dia, vão ficar num hospital a 300 euros/dia ou então vão morrer para as suas casas. Não há volta a dar. Vamos ter que encontrar uma solução equilibrada”, sustentou.

O presidente da UMP defende o estabelecimento de um plano coerente de alargamento da rede e explicou que o problema não passa por construir mais unidades, mas sim mantê-las.

“É um problema estrutural, um pilar fundamental do Serviço Nacional de Saúde (SNS). As misericórdias vão ter que aumentar a rede para, mesmo aqueles que ideologicamente suportam o SNS, perceberem que têm que fazer uma opção: ou a ideologia ou as pessoas. Provavelmente vão escolher as pessoas. É nisso que eu acredito”, concluiu.