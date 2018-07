“Cuidado com os carteiristas”: Metro de Lisboa lança vídeo de segurança

O Metropolitano de Lisboa (ML) e o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (COMETLIS) lançam hoje, dia 6 de julho, uma nova campanha de segurança para os seus clientes, para evitar o êxito dos carteiristas.

Segundo um comunicado da empresa pública de transportes, trata-se o 5º comportamento da campanha de ‘Segurança Metro-a-Metro’, sob o mote ‘Cuidado com os carteiristas. Guarde a carteira e o telemóvel num local seguro, junto ao corpo’.

“Trata-se de uma campanha de segurança conjunta que teve início em março do corrente ano e que tem como objetivo a sensibilização e consciencialização para a segurança nos transportes públicos. A campanha ‘Segurança Metro-a-Metro’, com o lema ‘Jogue connosco e não com a sua segurança’, encontra-se a decorrer durante o presente ano de 2018, pretende relembrar o cidadão que deve maximizar a sua segurança, minimizando a exposição ao perigo, bem como alertar para os comportamentos de risco na utilização dos transportes”, adianta o referido comunicado.

De acordo com esse documento do ML, “hoje será lançado o quinto comportamento que tem como objetivo alertar os clientes do Metro para manter os seus pertences de forma segura”.

“Cada comportamento lançado nos meios impressos, designadamente cartazes no interior das carruagens de metro, são acompanhados de um vídeo”, disponível no ‘site’ do Jornal Económico.

De acordo com o presidente do conselho de administração do Metro de Lisboa, Vitor Domingues dos Santos, “é fundamental valorizar o sentimento de segurança na rede do Metro e esta ação vai ajudar a promover a transmissão desse sentimento, ao mesmo tempo que contribui positivamente para a missão dos agentes nas estações e nos comboios0”.

No mesmo sentido, o Comandante Metropolitano de Lisboa da PSP, superintendente Jorge Maurício, congratula-se com esta parceria, pois a PSP em geral e o COMETLIS em particular, através da Divisão de Segurança a Transportes Públicos (DSTP), unidade especializada e vocacionada para a segurança dos transportes ferroviários, entende que com o envolvimento de todos (instituições e cidadãos) podemos tornar ainda mais seguro o Metro de Lisboa, considerando que há procedimentos simples que são uma mais-valia em termos de segurança.

Estas campanhas enquadram-se num vasto leque de outras iniciativas que o Metropolitano de Lisboa tem vindo a desenvolver com a preocupação constante de incrementar e melhorar a segurança no Metro sensibilizando os seus clientes para comportamentos a evitar, para sua própria segurança e prevenção.