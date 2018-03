Cuatrecasas reforça escritórios de Lisboa e Porto com novos advogados

No início de 2018, a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira reforçou os departamentos de Direito Fiscal, Imobiliário, Propriedade Intelectual e Societário e M&A nos escritórios de Lisboa e Porto.

Neste momento, a sociedade de advogados tem cerca de 140 advogados em Portugal e mil no total dos 12 países em que está presente. Para o escritório de Lisboa entrou Raquel Sirvoicar Rodrigues (Imobiliário), Sofia Monge de Araújo (Societário e M&A) e Filipe Valentim Ramos (Societário e M&A). Os três exerceram funções na Sonae Sierra, na Miranda e na PLMJ, respetivamente.

No Porto, a Cuatrecasas conta agora com Miguel Gonzalez Amado (Fiscal), Tiago Martins de Oliveira (Fiscal) e Joana Campos e Matos (Propriedade Intelectual), que passaram a integrar a firma depois de terem colaborado com a Telles de Abreu, a Efacec e o grupo Sonae, pela mesma ordem.