Cuatrecasas Gonçalves Pereira perde três sócios em Portugal

Os advogados Miguel Esperança Pina, Leonor Chastre e Ruy Mayer abandonaram a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, apurou o Jornal Económico junto de fontes do escritório. Estas saídas juntam-se às de várias outras que tiveram lugar nos últimos dois anos, no escritório liderado por Maria João Ricou. Durante os últimos dois anos, saíram da Cuatrecasas advogados como André Luiz Gomes, Paulo Rangel, Diogo Leote, Diogo Perestrelo (antigo co-managing partner, que saiu para a PLMJ em 2016), Rita Roque de Pinho, Ricardo Bordalo Junqueiro e, no último mês, Leonor Chastre, Ruy Mayer e Miguel Esperança Pina.

A saída deste último, sócio da área de Contencioso, é a mais recente numa vaga de rescisões que, segundo as fontes contactadas pelo JE, explica-se com a existência de lutas de poder entre diversas fações de sócios, com a intervenção da direção internacional da Cuatrecasas, sediada em Madrid. Ao que o Jornal Económico apurou junto de várias fontes, a saída de Miguel Pina dever-se-á a divergências “profundas e acesas” com a liderança do escritório, tanto em Lisboa como em Madrid. Contactado, o advogado admitiu a saída da firma, mas não confirmou a existência das referidas divergências.

