CTT registam índice de qualidade de serviço 10% superior ao objetivo em 2017

Os CTT – Correios de Portugal garantem que cumpriram o Indicador Global de Qualidade de Serviço no ano passado, registando um índice superior em mais de 10% ao objetivo definido.

Em comunicado, a empresa refere que o Indicador Global de Qualidade de Serviço atingiu um valor de 110,1 no ano passado, superior ao objetivo definido de 100. Este indicador global, que integra 11 indicadores específicos, é dos mais abrangentes em termos de diversidade de critérios a nível europeu, englobando diversas componentes relativas à entrega de correio e também o tempo de fila de espera no atendimento.

Em 2017, os CTT aumentaram o número de indicadores acima do objetivo e corrigiram a performance de um indicador relacionado com o correio normal (o único inferior ao mínimo em 2016), tendo um dos indicadores relacionados com o correio azul e um dos relacionados com o correio transfronteiriço (que não depende exclusivamente dos CTT) passado a estar abaixo do mínimo. Os indicadores mais relevantes, relacionados com correio normal, correio registado, encomendas e tempo de atendimento foram cumpridos.