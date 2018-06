CTT lideram ranking de reclamações mensais no Portal da Queixa

Os CTT são a marca com mais reclamações mensais registadas no Portal da Queixa. À maior rede social de consumidores de Portugal, chegaram, desde o início do ano, mais de três mil queixas referentes aos CTT e CTT Expresso (3184).

A insatisfação dos consumidores relativamente ao serviço tem vários motivos, no entanto, o Portal da Queixa verificou que, no mês de maio, as reclamações dirigidas aos CTT referentes a encomendas não entregues (feitas via Yanwen), registaram um aumento significativo.

“O Yanwen Air Mail é um método de envio fornecido pela empresa chinesa Yanwen Logistics. Algumas plataformas como o Aliexpress, apresentam este método em alguns produtos como forma de os enviar para diversos países do mundo. É neste último ponto que surgem os CTT.