CTT interessados em distribuir a Amazon em Portugal

Os CTT – Correios de Portugal estão interessados em passar a distribuir as encomendas da Amazon no mercado português, tal como já distribuem no mercado espanhol. Para já, o interesse não é mais que uma vontade, expressa por Francisco Lacerda, CEO do grupo, durante uma conferência de imprensa realizada no Porto.

As encomendas da gigante das compras online são neste momento distribuídas em Portugal a partir de Espanha, mas, como enfatizou Francisco Lacerda, “é tudo uma questão de concorrência”, nada impedindo que a líder do mercado de distribuição de encomendas em Portugal (com uma quota próxima dos 30%) venha a juntar mais um cliente ao seu portefólio.

O encontro realizado no Porto serviu para os CTT mostrarem um exemplo urbano de substituição de uma loja do grupo por um posto. O posto em referência, o do Campo Alegre, veio substituir a loja que existia a pouco mais de 200 metros e insere-se numa lógica que mantém a necessidade de proximidade mas acrescenta poupança à conta de custos do grupo distribuidor.