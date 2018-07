CTT arrastam bolsa de Lisboa para o ‘vermelho’. DAX alemão teme crise política

O mês de julho começa a ‘vermelho’ para a bolsa de Lisboa. Na sessão desta manhã de segunda-feira, dia 2, o principal índice bolsista nacional, PSI 20, cai 0,73%, para 5.488,29 pontos, seguindo a tendência das suas congéneres europeias.

O PSI 20 está pressionado essencialmente pela queda dos títulos da Jerónimo Martins (-2,02%, para 12,1200 euros), dos CTT – Correios de Portugal (-3,53%, para 2,900 euros). O operador postal português está em baixa após a diminuição do seu price target por parte da Jefferies.

Uma das cotadas que mais penalizamo o índice é também a Mota-Engil, com um recuo de 2,26%. A cair estão ainda: a Sonae (-1,07%), as papeleiras Navigator, Altri e Semapa (-0,59%, -0,58% e -0,22%, respetivamente), a Corticeira Amorim (-1,07%), a F. Ramada (-1,16%), a Galp Energia (-0,61%) e a NOS (-0,43%).

Em contraciclo, apenas a Sonae Capital (+0,44%, para 0,9100 euros), a Pharol (+0,21%, para 0,2305 euros), a EDP – Energias de Portugal (+0,06%, para 8,9350 euros) e a Ibersol (+0,83%, para 12,100 euros).

No setor da banca, o BCP perde 1,63%, para 0,2532 euros. A Caixa Geral de Depósitos anunciou hoje que amortizou 2 mil milhões de euros de um empréstimo do Banco Central Europeu (BCE), iniciado em 2016 no âmbito das operações de refinanciamento de prazo alargado. Logo, o banco público deixou de ter qualquer financiamento do BCE.

Na Europa, a possibilidade de se instalar uma crise política na Alemanha que pode pôr em causa o futuro da coligação de governo liderado por Angela Merkel, após o ministro do Interior alemão Horst Seehofer se ter demitido, está a ter influência na queda das bolsas.

O alemão DAX cai 0,31%, sobretudo pressionado pela seguradora Allianz (-1,47%) e pelo grupo industrial ThyssenKrupp (1,34%).

Já o britânico FTSE 100 deprecia 0,89%, o francês CAC 40 recua 0,88%, o holandês AEX desvaloriza 0,79% e o espanhol IBEX 35 desce 1,20%.

Ainda assim, é a bolsa de Milão que se sente mais angustiada, a perder 1,37%. No FTSE MIB, a Recordati tomba 14,80%, ainda a digerir a notícia de que o consórcio liderado pela CVC iria adquirir a farmacêutica italiana por 3 mil milhões de euros.

A política também está a pressionar os mercados italianos, uma vez que o líder do partido nacionalista de extrema-direita Liga, Matteo Salvini, afirmou ontem no encontro anual do partido que, depois de ter alcançado o objetivo de integrar o governo em Itália, quer criar uma Liga Nacionalista europeia em 2019.

No mercado petrolífero, o Brent perde 0,86%, para os 78,55 dólares por barril, enquanto o crude WTI desvaloriza 0,28%, para os 73,94 dólares. Quanto ao mercado cambial, o euro recua 0,33% face ao dólar, para 1,1645 dólares, enquanto a libra perde 0,38%, para 1,3161 dólares.