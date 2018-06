Critical Software e BMW criam nova empresa para lançar o “carro do futuro”

A multinacional Critical Software e o BMW Group anunciaram esta segunda-feira, 18 de junho, a criação de uma joint venture designada Critical TechWorks para lançar o “carro do futuro”. O CEO da empresa de sistemas de informação considera este projeto “extraordinário”, oriundo de um “sonho” conjunto de “construir o carro do futuro e os novos paradigmas da mobilidade” e transformar o setor.

A nova empresa será sediada no Porto, mas estará igualmente presente na cidade do Porto. O investimento prevê a criação de postos de trabalho, ainda que o responsável pela Critical Software ainda não possa adiantar quantas ofertas de emprego estarão disponíveis. “Acredito que não haverá nenhum problema”, assegurou Gonçalo Quadros, numa apresentação à imprensa.

Segundo o porta-voz da tecnológica, o acordo inclui a digitalização de processos corporativos (Inteligência Artificial, Big Data…) e está fechado entre as duas administrações “há algum tempo”, porém, aguarda agora a autorização da Autoridade da Concorrência, que deverá ser conhecida no próximo mês de julho. O valor do negócio não foi tornado público.