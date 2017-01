Cristina Ferreira fecha revista?

De acordo com o comunicado da empresa portuguesa que detém a revista da apresentadora do programa da manhã “Você na TV”, a parceria entre a apresentadora Cristina Ferreira e a Masemba chegou ao fim. “Ambas as partes decidiram, de mútuo acordo, terminar a parceria, com efeitos a partir de março deste ano”. Esta parceria, tinha uma base anual, sendo a sua continuidade avaliada no final de cada ano.

No próximo dia 6 de fevereiro, a Masemba vai publicar o “último” número da revista Cristina. “A Masemba agradece à Cristina Ferreira e à equipa da revista Cristina, o empenho, dedicação e paixão que imprimiram ao mesmo”, diz o comunicado.

Embora, não exista um comunicado oficial sobre o fecho da revista, a apresentadora deixa os seus leitores na dúvida sobre o que realmente vai e está para acontecer. “E se isto acabar? O que vier será melhor”, escreve Cristina Ferreira na sua página oficial do Facebook.