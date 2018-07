Cristiano Ronaldo é mais importante para a Juventus do que uma vitória na Liga dos Campeões

Bruno Janeiro, consultor da Activotrade, realçou ao Jornal Económico que existem grandes probabilidades das ações da Juventus ultrapassarem os máximos de maio de 2017, o que significa que “a contratação de Cristiano Ronaldo em termos financeiros é mais importante para o campeão italiano do que a própria vitória na Liga dos Campeões”.

“Quando se soube a notícia (contratação de Cristiano Ronaldo pelo campeão italiano), as ações da Juventus valorizaram dos 0,86 cêntimos para os 0,90 cêntimos por ação, sendo que após o fecho do mercado, as ações do clube italiano fecharam em máximos do ano”.

Note-se que o último máximo tinha-se registado em maio de 2017, quando se valorizavam a 1,04 cêntimos, o que aconteceu uma vez que a Juventus tinha-se qualificado para a final da Liga dos Campeões.