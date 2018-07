Cristiano Ronaldo ainda não chegou a Itália mas a Juventus já ‘marca’ na bolsa

Os rumores de uma eventual mudança de Cristiano Ronaldo para a Juventus levou a que as ações do clube italiano chegassem aos 5,89% na bolsa de Milão, esta quarta-feira.

De acordo com a agência “efe” os analistas, justificam este valor com as especulações de mercado que circulam desde terça-feira nos jornais internacionais, sobre o futuro do jogador português, que poderá deixar o Real Madrid e assinar um contrato de quatro anos com a Juventus.

Já durante a terça-feira, as ações da vecchia signora tinham registado ganhos de 3,2%, significando o melhor resultado do emblema italiano nos últimos quatro meses na bolsa milanesa.