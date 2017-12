Cristas: Subida do ‘rating’ deve-se também a reformas do anterior Governo

Assunção Cristas considerou a subida do rating de Portugal pela agência Fitch como uma “boa notícia” para o país, mas afirmou que é resultado do esforço dos portugueses e reformas do anteriores do atual e anterior governos. A presidente do CDS-PP defendeu ainda se o anterior PSD/CDS tivesse sido reeleito, a mudança teria sido mais rápida.

Num relatório publicado esta sexta-feira, a Fitch mudou a avaliação sobre Portugal por esperar que a dívida pública caia de forma sustentada. A decisão era esperada, mas a agência subiu o rating da República em dois escalões, para BBB com outlook estável, mais do que o antecipado.

“Se há hoje uma notícia positiva em matéria de revisão do rating por mais uma agência, isso significa que houve muitos portugueses a fazer um esforço muito grande para ajudarem o país a sair da bancarrota socialista”, afirmou Assunção Cristas, em declarações transmitidas pelas televisões.