Cristas: “é preciso ver como a consolidação orçamental é feita”

A líder do CDS-PP questionou esta segunda-feira se a consolidação orçamental não estará a ser feita com prejuízos para os serviços públicos. Assunção Cristas chamou a atenção para a degradação dos serviços em setores como a saúde ou a educação, depois de uma visita ao Hospital de Aveiro.

“Estamos preocupados. Certamente que a consolidação orçamental é relevante, mas é preciso ver como é que essa consolidação é feita, e o que vemos é uma grande degradação de serviços públicos como por exemplo os constrangimentos na saúde e na área da educação”, disse a candidata à Câmara de Lisboa, de acordo com a agência Lusa.

Assunção Cristas defendeu que a evolução do défice não deve ser analisada de forma isolada e que o Governo “tem de trabalhar mais e melhor e perceber que as decisões que toma em várias áreas têm impactos diretos, no desenvolvimento do país, no crescimento económico, e nas condições financeiras”. A líder do CDS-PP chamou ainda a atenção para uma dívida pública “muito elevada, a um juro de 4,2%, muito distante da Espanha, quando no governo anterior as melhores emissões foram de 2,6%”.