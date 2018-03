Cristas diz que só há uma escolha inequívoca contra PS e esquerdas

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, defendeu este domingo que nas eleições legislativas só os centristas são uma escolha “clara”, “segura” e “inequívoca” para quem recusa o Governo do PS e as “esquerdas unidas”.

“Quem não acredita no Partido Socialista, quem não se revê nas esquerdas encostadas tem uma escolha clara, uma escolha segura, uma escolha inequívoca. E essa é só uma: nós, o CDS”, defendeu Assunção Cristas no discurso de encerramento do 27.º Congresso do CDS-PP, em Lamego (Viseu).

Logo no início da intervenção, a líder centrista deixou “uma palavra especial” ao presidente do PSD, Rui Rio, que encabeçou a delegação social-democrata ao Congresso do CDS-PP.