Cristas desafia partidos a revogar adicional de ISP no parlamento

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, desafiou este sábado os partidos a revogar o adicional de imposto sobre os combustíveis, proposta que irá a votação final esta semana na Assembleia, acusando o Governo de ter criado um falso imposto neutro.

“Esta semana é a votação final e o que queremos é que seja revogado este adicional de imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP). Estamos a batalhar no parlamento e no terreno, hoje, de norte a sul do país, contactando com as pessoas e explicando quanto é que estão a pôr de combustível e de imposto”, disse Assunção Cristas.

A líder do CDS-PP falava aos jornalistas no final de uma ação que a levou a uma bomba de gasolina em São Domingos de Rana, freguesia de Carcavelos, no distrito de Lisboa.

A 21 de junho o projeto de lei para eliminar o adicional ao Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), foi aprovado na generalidade.