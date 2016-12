Cristas: Contas na ordem “é positivo” mas existe “degradação dos serviços públicos”

“É certamente positivo que as contas estejam em ordem, porém é necessário perceber como é que se alcança um défice deste tipo e quanto ouvimos e percebermos a degradação dos serviços públicos, vítimas de cativações, que são cortes cegos, certamente que ficamos preocupados”, afirmou Assunção Cristas.

A líder centrista falava no Palácio de Belém, à saída de um encontro com o Presidente da República, que pediu para “desejar festas felizes” a Marcelo Rebelo de Sousa e também “para fazer um balanço” do ano de “intenso trabalho numa oposição firme ao Governo” e “sinalizar preocupações sérias, designadamente ao nível da degradação dos serviços públicos”.

“Há vários domínios em que sentimos que houve uma compressão de despesa que não corresponde a uma despesa controlada e sustentável, mas a cortes cegos que degradam os serviços públicos, o contrário do que tinha sido apregoado pelo PS na oposição e em campanha eleitoral”, afirmou.