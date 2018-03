Cristas anuncia: “Iremos (mais uma vez) levar a votos o Programa de Estabilidade”

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, anunciou hoje que o partido vai, mais uma vez, forçar uma votação no parlamento do Programa de Estabilidade, para “que fique absolutamente claro que as esquerdas estão bem unidas”.

“Iremos mais uma vez levar a votos o Programa de Estabilidade, o Programa de Estabilidade que não é um Programa de Estabilidade qualquer, porque enforma o próximo Orçamento do Estado, que também não é um Orçamento do Estado qualquer, é o Orçamento do ano eleitoral de 2019”, anunciou Assunção Cristas.

Na primeira intervenção que fez perante o 27.º Congresso do CDS-PP, em Lamego, de apresentação da moção, a líder centrista justificou este gesto na Assembleia da República para que “fique absolutamente claro que as esquerdas estão bem unidas”.