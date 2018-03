Crime financeiro: governação e riscos

As mudanças regulatórias no sector financeiro têm sido de uma velocidade e complexidade vertiginosas, com implicações relevantes nos modelos de negócios e estruturas organizacionais que os suportam.

A crise desencadeou e mostrou inúmeras falhas críticas nos controlos que exigiram medidas imediatas. Em reposta, surgiu uma tendência – adicionar camadas de controlos e afetar recursos de forma intensiva e discricionária. Não se formou uma abordagem estrutural e de mitigação das causas e raiz dos riscos. Pelo contrário, adicionou complexidade e sustentabilidade questionável.

O âmbito, o foco regulatório e os riscos continuam não só a expandir-se como a ser menos tolerantes, mais exigentes e sujeitos a escrutínio estreito, particularmente nos riscos de conduta, corrupção e fraude em diversos níveis, relação com contrapartes/subcontratados, restrições derivadas de sansões e branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, riscos estes que emergem do contexto atual.