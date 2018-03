Criar startups de meia em meia hora. Reino Unido quer atrair tecnológicas

Criar startups a cada trinta minutos é o objectivo do ministro da Economia britânica, Philip Hammond. A explicação foi dada esta terça-feira, na Conferência Internacional da Fintech em Londres, Inglaterra.

O Governo inglês vai ter um grupo de peritos em criptomoedas, para que as pequenas empresas tecnológicas possam adaptar-se mais rapidamente. Destes elementos fazem parte representantes do Banco de Inglaterra, do Ministério da Economia e da Autoridade da Conduta Financeira.

Desde há vários anos que as empresas Fintech, que oferecem serviços financeiros com uma forte componente tecnológica, se transformaram num dos principais motores do crescimento em Londres, tendo actualmente 60 mil pessoas empregadas.