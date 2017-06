Criadas mais 12 mil empresas no primeiro trimestre de 2017

No primeiro trimestre de 2017 foram constituídas 11.938 empresas e outras organizações, uma subida de 7% face ao período homólogo, impulsionado pelo forte crescimento de novas empresas no mês de março.

O Barómetro mensal da Informa indica que o aumento do número da constituição de empresas no primeiro trimestre de 2017, após 2016 ter representado a quebra de um ciclo de crescimento de três anos consecutivos nas constituições de empresas.

As atividades imobiliários, com um aumento de 27,5%, o setor da construção com um crescimento de 18,5% e e setor dos serviços, que avançou 11,9% foram os principais setores da constituição de novas empresas. Com tendência contrária, os setores das Indústrias Transformadoras (-11,9%) e Grossista (-6,2%) registaram descidas significativas nas constituições.