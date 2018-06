Crescimento promove promoções na Michael Page

O crescimento da Michael Page em Portugal teve como corolário a promoção interna no escritório de Lisboa de Pedro Borges Caroço e de João Maciel.

Pedro Borges Caroço, na foto, vê a sua postura cooperante ser reconhecida com a promoção a executive manager das equipas de Sales & Marketing, Healthcare & Life Sciences e Hospitality & Leisure. Capacidade de gestão de equipas e de negócio, visão estratégica e a qualidade do trabalho são os aspetos destacados pela Michael Page no percurso do profissional, cuja performance financeira dentro da empresa deu origem ao novo desafio. É formado em gestão de empresas pela universidade Lusófona e iniciou funções na Michael Page em 2012.

De igual modo, devido ao bom desempenho financeiro, o anterior consultor sénior João Maciel é agora manager da equipa de Tax & Legal, reportando a Vasco Salgueiro. A Michael Page destaca-lhe a eficácia no trabalho diário e a capacidade de orientação para resultados. É formado em Direito pela universidade de Lisboa, tem cerca de sete anos de experiência profissional e está na Michael Page desde 2014.