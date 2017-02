Crescimento de emprego impulsiona Wall Street

Os índices norte-americanos negoceiam em terreno positivo, no dia em que foi revelada a taxa de desemprego e das encomendas à indústria, relativas a janeiro.

“O crescimento do emprego nos Estados Unidos foi mais do que o esperado em janeiro” refere a agência Reuters, no entanto o aumento salarial foi menor do que o previsto.

Um crescimento que é justificado pelo aumento das contratações e pode dar à administração de Trump um impulso para o crescimento da economia e aumento postos de trabalho.