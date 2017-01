Crescimento económico do país “continua medíocre”, diz Passos Coelho

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, considera que o crescimento económico em Portugal “continua a ser medíocre” comparado com anos anteriores. O ex-primeiro-ministro aponta o dedo ao atual Governo de António Costa e acusa-o de implementar uma série de medidas que “não são sustentáveis”.

À margem do XXII congresso do PSD/Açores, a decorrer este domingo, Passos Coelho defende que “o que está errado não é nem a Comissão Europeia, nem a Europa, nem o contexto ou conjuntura externa, o que está errado são as políticas que temos seguido”.

O líder social-democrata questiona “porque é que a Espanha cresce mais do dobro do que cresce Portugal, apesar de ter estado quase um ano sem governo? Porque é que a Irlanda cresce significativamente mais do que Portugal e mais até do que a Espanha?”.