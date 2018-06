Credores da Oi têm um mês para adquirir novas ações em aumento de capital

Os credores da operadora brasileira Oi têm a partir de sexta-feira, e durante um mês, para exercer direito de preferência sobre as ações emitidas no âmbito da operação de aumento de capital, num máximo de 2,8 mil milhões de euros, foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado hoje ao mercado em Portugal pela Pharol (ex-Portugal Telecom e maior acionista da Oi), a operadora brasileira dá conta das “condições para o exercício do direito de preferência pelos acionistas da companhia detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais, em relação às ações ordinárias a serem emitidas no aumento de capital da companhia”, medida aprovada no âmbito do Plano de Recuperação Judicial aprovado em dezembro passado em assembleia-geral no Rio de Janeiro.

A Oi precisa que o aumento de capital “será realizado por meio da emissão de, no mínimo, 1.039.868.479 e de, no máximo, 1.756.054.163 novas ações, ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de sete reais [1,60 euros] por ação, de modo que o montante total da capitalização de créditos será de, no mínimo, 7.279.079.353,00 reais [1,6 mil milhões de euros] e de, no máximo, 12.292.379.141,00 reais [2,8 mil milhões de euros]”.