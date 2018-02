Credores da Oi têm mais 10 dias para escolherem opções de pagamento

A Pharol, maior acionista da Oi com 27%, diz que no final do dia 26 de fevereiro de 2018, encerrou-se o prazo para que os credores da Oi e das suas subsidiárias Oi Móvel – em recuperação judicial; Telemar Norte Leste – em recuperação judicial; Copart 4 Participações – em recuperação judicial, Copart 5 Participações – em recuperação judicial; Portugal Telecom International Finance BV – em Recuperação Judicial e Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A. – em Recuperação Judicial escolhessem entre as opções de pagamento de seus respectivos créditos, na forma prevista no Plano de Recuperação Judicial das empresas.

Os detendores de obrigações das empresas do Grupo Oi que estão em recuepração judicial tinham assim até segunda-feira para escolherem a opção de pagamento no âmbito do plano de recuperação judicial da operadora brasileira, mas segundo a decisão do tribunal do Rio de Janeiro, citada num comunicado emitido pela empresa, esse prazo foi alargado por mais 10 dias.

A nota divulgada pela CMVM diz que “com relação exclusivamente aos credores bondholders (obrigacionistas), a companhia brasileira tomou conhecimento de decisão do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, proferida em 26 de fevereiro de 2018, que, dentre outras determinações, assim dispôs: “Tendo em vista a omissão dos trustees e o prejuízo dela advindo, determino, em prol dos credores bondholders que ficaram desamparados neste momento, a prorrogação do prazo para exercerem a opção da forma de pagamento. Assim, os bondholders que quiserem individualizar seus créditos (mediante peticionamento nos autos e posterior escolha na plataforma eletrónica) poderão fazê-lo até o dia 08 de março de 2018″,