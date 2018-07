A seguradora de crédito Crédito y Caución acredita que o comércio mundial vai continuar a crescer de forma robusta este ano. O último relatório divulgado pela Crédito y Caución baseia a perspetiva otimista em três fundamentos: os efeitos limitados da incerteza política na tomada de decisões económicas, o sólido crescimento dos Estados Unidos e a contribuição significativa da China para o comércio mundial.

A seguradora espanhola lembra que, no ano passado, houve uma aceleração no comércio, que passou de 1,4% em 2016 para 4,5%. A liderar esse crescimento estiveram os Estados Unidos, que viram a sua economia subir 4,1% contra 0,2% registados em 2016. Em igual período, a zona euro cresceu 3,5%, enquanto as economias emergentes lideraram as taxas de crescimento: Leste Europeu (8,9%), Ásia (7,3%) e América do Sul (4,9%).

“O forte crescimento em 2017 deveu-se em parte à recuperação. Portanto, em 2018 e 2019, esperamos que o crescimento do comércio mundial diminua ligeiramente, mas permaneça sólido em torno de 3,5%”, explica a Crédito y Caución, no relatório.