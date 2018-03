Crédito especializado aumenta 12,5% em janeiro, para 734 milhões

O crédito especializado ao financiamento da economia aumentou 12,5% em janeiro, face a igual mês do ano passado, para 734,1 milhões de euros, puxada pelo aumento do crédito a particulares, segundo os dados divulgados pela Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC) esta segunda-feira.

O aumento de crédito clássico concedido a particulares, que aumentou 26,5% face a período homólogo de 2017 (total de 249 milhões de euros), representando 34% dos empréstimos concedidos, esteve na base do crescimento registado.

Este aumento também é fruto da “melhoria da economia portuguesa levando a um aumento do rendimento disponível das famílias; a manutenção positiva do indicador de sentimento económico, índice atingiu os 113.8 em janeiro, diminuição da taxa de desemprego 0,1 pontos percentuais versus dezembro 2017, atingindo o valor de 7,9%, e a tendência constante das expetativas positivas para o futuro da economia portuguesa sustentam o crescimento moderado no primeiro mês do ano de 2018 do crédito concedido”, argumentou a ASFAC.