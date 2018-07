Crédito concedido às famílias portuguesas sobe em maio

A variação anual dos empréstimos concedidos pelo setor financeiro às famílias portuguesas aumentou 0,2 pontos percentuais em maio, para 0,4%, relativamente ao mês anterior, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

“Por finalidade, verificou-se uma evolução similar: a taxa de variação anual do crédito à habitação aumentou 0,2 pontos percentuais para -1,2% e a taxa de variação anual do crédito ao consumo e outros fins aumentou 0,3 pontos percentuais para 6,9%”, explica o banco central, numa nota.

No que diz respeito às empresas, em maio deste ano, os bancos também consentiram mais dar empréstimos. A taxa de variação anual do crédito concedido às sociedades não financeiras aumentou ligeiramente (0,1 pontos percentuais), quando comparada com o mês de abril, mas manteve-se negativa nos -1,7%.