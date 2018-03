Crédito às empresas aumenta 948 milhões em janeiro

Em janeiro de 2018, o stock de empréstimos às sociedades não financeiras (empresas) registou um valor de 74,1 mil milhões de euros, aumentando 948 milhões de euros em relação ao mês anterior e registando uma taxa de variação anual de -0,2% (-2,1% no mês anterior), segundo dados do Banco de Portugal.

O stock de empréstimos a particulares registou um valor de 114,5 mil milhões de euros, registando uma taxa de variação anual de -0,3% (-0,3% no mês anterior).

O valor total dos novos empréstimos das “Outras Instituições Financeiras Monetárias” às sociedades não financeiras e a particulares foi de 4.059 milhões de euros no mês de janeiro de 2018, o que correspondeu a uma variação homóloga de 24,7% (mais 5,5 p.p. face ao mês anterior). O valor dos novos empréstimos às empresas registou neste mês uma variação homóloga de 30,2% (mais 12,5 p.p. quando comparada com a do mês anterior) e o valor dos novos empréstimos aos Particulares aumentou atingindo os 12,3% (menos 11,0 p.p. face ao mês anterior).

Em janeiro de 2018, os empréstimos concedidos pelos bancos a sociedades não financeiras apresentaram uma taxa de variação anual de -0,3%, o que traduz uma subida de 1,8 pontos percentuais em relação a dezembro de 2017 (-2,1%).

Já a taxa de variação anual dos empréstimos a particulares (habitação) manteve-se nos -1,7%, registados no mês anterior, diz a nota estatística do Banco de Portugal

Para o conjunto da área do euro, as taxa de variação anual nos créditos a sociedades não financeiras e a particulares (habitação) foram de 2,2% e 3,3%, respetivamente, que comparam com 1,9% e 3,5% verificadas em dezembro de 2017.

A taxa de variação anual, utilizada pelo Banco Central Europeu e pelo Banco de Portugal no âmbito das Estatísticas Monetárias e Financeiras, é calculada com base na relação entre posições em fim de mês e transações mensais (i.e. variações de stock corrigidas de efeitos de reclassificações, taxa de câmbio, preços, abatimentos ao ativo e outras variações), explica o Flache GEE do Ministério da Economia.

“A utilização de transações no cálculo da taxa de variação anual permite, assim, uma análise mais correta da evolução dos empréstimos concedidos pelo sector financeiro ao longo do tempo, procurando refletir unicamente os efeitos relacionados com a concessão ou a amortização de empréstimos”, refere o Flache GEE.

Crédito vencido em 7,25%, aumentou face a dezembro

De acordo como Banco de Portugal em janeiro de 2018 o crédito vencido total, em percentagem do respetivo total de empréstimos, foi de 7,25%, aumentando 0,01 p.p. face ao mês anterior. O crédito vencido em percentagem do total de empréstimos concedidos às Sociedades não Financeiras diminuiu 0,08 p.p. de dezembro (12,66%) para janeiro (12,58%). O crédito vencido em percentagem do total de empréstimos concedidos aos Particulares fixou-se em 3,81% (3,78% no mês precedente).

Depósitos a particulares

No que se refere aos depósitos de particulares, nos bancos residentes totalizavam 139,0 mil milhões de euros no final de janeiro de 2018, refletindo uma taxa de variação anual de 0,2%, que compara com 0,3% observados no mês anterior.

Na área do euro, a taxa de variação anual dos depósitos de particulares foi de 3,3% em janeiro, inferior aos 3,4% registados em dezembro de 2017.