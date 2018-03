Crédito aos consumidores aumenta 20% em janeiro para 563 milhões de euros

Os bancos concederam 563,357 milhões de euros de crédito aos consumidores em janeiro deste ano, mais 20,4% do que no mesmo mês de 2017, com o crédito para compra de carro a destacar-se ao subir 25%.

Estes dados foram hoje divulgados pelo Banco de Portugal e indicam ainda que o crédito aos consumidores, apesar do aumento homólogo, cedeu 6,3% quando comparado com o montante total emprestado em dezembro de 2017.

A maior parte dos empréstimos aos consumidores, em janeiro, foi para aquisição de automóvel, no total de 228,770 milhões de euros, mais 25% face a janeiro de 2017 e menos 13,3% face ao mês anterior.