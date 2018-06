Crédito ao consumo abranda crescimento na Europa

A Federação Europeia do setor do crédito ao consumo diz que em 2017 foram concedidos pelos membros da Eurofinas (European Federation of Finance House Associations) 449.771 mil milhões de euros em novos créditos, o que representa um aumento de 6,2% comparando com 2016.

A informação da Eurofinas reflete um abrandamento do crescimento em todas as categorias de crédito. Já o crédito imobiliário nem sequer cresceu, diminuiu 2,8% em 2017.

O crédito ao consumo, em 2017, pesou 7,2% do total de crédito, valor ligeiramente abaixo do registado no ano anterior e também do verificado nos anos anteriores à crise. “Um sinal de que o setor se encontra numa fase de estabilização, demonstrando assim um crescimento lento e sustentável”, diz o comunicado da ASFAC que faz parte da Federação.