CP: nova greve inicia-se hoje e vai atrasar e cancelar comboios

A Comboios de Portugal (CP) alertou para a supressão de alguns serviços e de alguns atrasos na circulação de todos os seus comboios, à exceção dos serviços urbanos do Porto, devido à greve convocada pelos trabalhadores ferroviários para esta terça e quarta-feira, 12 e 13 de junho.

O alerta da CP consta de um comunicado, emitido, a 8 de junho, onde a empresa dá conta que “as causas invocadas no pré-aviso de greve para esta ação de protesto, cujas consequências terão sérios impactos na mobilidade dos cidadãos utilizadores dos serviços da CP, são totalmente alheias à empresa ou à sua capacidade de intervenção”.

Em comunicado, a CP dá conta que foram definidos serviços mínimos pelo Tribunal Arbitral nomeado pelo Conselho Económico e Social – no Alfa Pendular e Intercidades e também nos Regionais, InterRegionais e Comboios Urbanos de Coimbra.

Segundo a CP, não serão disponibilizados transportes alternativos. E assegura que aos Clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades e Regional que não se realizem, a CP permitirá o reembolso no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos, para outro dia/comboio.

Os sindicatos que convocaram as paralisações (CGTP-IN, UGT e independentes) consideram que “a circulação de comboios só com um agente põe em causa a segurança ferroviária – trabalhadores, utentes e mercadorias” e defendem, por isso, que “é preciso que não subsistam dúvidas no RGS (Regime Geral de Segurança)”.

Tal como a paralisação de dia 4, as próximas abrangem todos os trabalhadores ferroviários da CP, Medway e Takargo, que estão contra a possibilidade de circulação de comboios com um único agente.

A 4 de junho, o presidente da transportadora, Carlos Gomes Nogueira, explicou que “a tripulação composta por dois agentes é regra na CP, caso contrário [no dia da paralisação], os comboios seriam assegurados”.