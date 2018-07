CP forçada a reduzir oferta devido aos comboios velhos e avariados

A CP – Comboios de Portugal vai reformular os seus horários em agosto, estando prevista uma redução do número de comboios em circulação em todas as linhas e serviços. A transportadora tem vindo a ser confrontada com uma falta dramática de material circulante e oficinas, sendo expectável que a situação se venha a agravar ainda mais nos próximos meses, noticia o jornal “Público”.

Uma parte da frota da CP está envelhecida, os comboios estão avariados e sujeitos a rotações cada vez maiores. Três dos 10 comboios intercidades da CP estão parados nas oficinas. Também as oficinas de reparação encontram-se sem pessoal. Com as férias na Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF) a aproximarem-se e o aumento na procura por parte dos passageiros, prevê-se que esta situação se venha a agravar.

A redução da frota tem sido uma das alternativas encontradas pela administração da empresa para resolver este problema. A CP tem suprimido comboios e substitui-os por autocarros ou comboios por outros de categoria inferior. No entanto, o Governo defende “o reforço e não a redução do serviço ferroviário”.