CP afirma que greve ultrapassa a empresa e garante que pediu serviços mínimos

A CP – Comboios de Portugal afirma que greve dos trabalhadores ferroviários, que decorre até esta terça-feira, ultrapassa a empresa pública e garante que pediu serviços mínimos mas o tribunal arbitral não deu permissão. Em conferência de imprensa esta tarde, o presidente da CP disse que “os seus passageiros são os principais visados mas a CP também o é”.

Carlos Gomes Nogueira explicou aos jornalistas que “a CP, enquanto operadora pública, reitera o compromisso assumido junto do Governo, do IMT e das organizações representativas dos trabalhadores que pretende ter dois agentes ao serviço nos seus comboios (…)”.

“A tripulação composta por dois agentes é regra na CP, caso contrário, ontem e particularmente hoje, dia de paralisação, os comboios seriam assegurados. Como não ocorreu, não o faremos porque é o nosso compromisso formalmente apresentado”, explicou o líder da transportadora. A seu ver, a empresa “preza a estabilidade laboral”.

A greve começou esta segunda-feira e termina amanhã. Entre as 00h00 de hoje e as 16h00, a percentagem de supressões nos comboios foi de 84%, de acordo com o mesmo porta-voz. “O compromisso da CP junto da tutela, do IMT e das organizações representativas dos trabalhadores insere-se num âmbito mais alargado do que é a segurança nesta casa”, frisou Carlos Gomes Nogueira, em declarações aos meios de comunicação social.

Os sindicatos que convocaram as paralisações (CGTP-IN, UGT e independentes) consideram que “a circulação de comboios só com um agente põe em causa a segurança ferroviária – trabalhadores, utentes e mercadorias” e defendem, por isso, que “é preciso que não subsistam dúvidas no RGS”. As greves de 4, 12 e 13 de junho vão abranger todos os trabalhadores ferroviários da CP, Medway e Takargo.