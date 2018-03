‘Country manager’ e diretor de operações são os empregos mais procurados na Engenharia

Os empregos com maior procura na área da Engenharia em Portugal são posições de country manager, diretores de operações, bem como profissionais das áreas de gestão de manutenção, qualidade, processos e produção, segundo uma análise da consultora especializada em recrutamento Robert Walters. Os postos de trabalho mais requisitados centram-se em funções que juntem técnica, alta especialização e habilidades comerciais (perfil comercial). O diretor da Robert Walters em Portugal, Cristiano Aron, destaca o crescimento económico no país como fator para o otimismo da indústria e regresso às contratações. Para este ano, o responsável da empresa antevê algumas tendências:

Dinamismo da energia, automóvel e serviços

Os setores da energia, do automóvel e dos serviços são os setores com maior dinamização laboral, onde há mais ofertas de emprego nas áreas de engenharia e operações. Isto porque muitas destas indústrias, nomeadamente na mobilidade e transporte, têm fortes operações em Espanha e assim que começam a expandir atividades no país necessitam de novos recursos.

Lisboa, Porto e Centro têm ofertas de emprego

Apesar de a região Centro de Portugal continuar com dificuldades em atrair talento devido à localização, muitas indústrias de transformação, sobretudo no ramo dos plásticos e alguns suppliers no mercado automóvel, a zona continua a ter bastante procura no ramo da Engenharia. As maiores ofertas mantêm-se nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.