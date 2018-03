Cotadas do PSI 20 lucraram 3.500 milhões de euros em 2017

As empresas da bolsa portuguesa registaram lucros recorde de 3.500 milhões de euros em 2017, o valor mais alto desde 2008, de acordo com o “Diário de Notícias” (DN) desta segunda-feira.

Os menores custos com juros, a recuperação da economia e o trabalho feito pelas cotadas durante a crise terá permitido que os resultados subissem para o valor mais alto dos últimos dez anos. Só em cinco anos, os resultados das empresas mais do que duplicaram, segundo contas do “DN/Dinheiro Vivo”.

As contas anuais das cotadas do PSI 20 mostraram lucros de 3.500 milhões de euros, um valor que representa uma subida de 12% em relação ao 2016. Ainda assim, a recuperação é mais notória face a anos anteriores, como o de 2012.