Costa: UTAO “ainda acabará” com previsão de défice “melhor” que a do Governo

“Como relatório da UTAO [Unidade Técnica de Apoio Orçamental, diria mesmo que é uma coisa excelente, porque convém recordar que há cerca de um ano a UTAO previa que o défice ia ser 3,3% (do PIB), em dezembro já tinha baixado para 2,8%, hoje já vai em 2,6%. Ainda acabará com uma previsão melhor do que aquilo que o Governo prevê”, realçou António Costa, em La Valetta, à margem de uma cimeira informal de líderes da UE.

“Por nós, reafirmo aquilo que temos dito até agora: (o défice de 2016) não será superior a 2,3%” do Produto Interno Bruto, sublinhou o primeiro-ministro.

Na nota sobre a execução orçamental de dezembro em contabilidade pública, a que a Lusa teve hoje acesso, a UTAO apresenta uma primeira aproximação à contabilidade nacional (a ótica que conta para Bruxelas) e antecipa “um défice em torno do limite definido para o objetivo anual”.