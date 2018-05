Costa sobre Itália: “Mostra como somos todos atingidos” quando um país entra em crise

A crise política em Itália demonstra como a União Europeia tem de estar atenta a fatores de crises que podem gerar fenómenos indesejáveis como o populismo, referiu António Costa esta quinta-feira, adiantando que “todos somos atingidos” por crises em estados membros.

O impasse político em Itália tem preocupado os decisores europeus e os investidores. Na terça-feira, os mercados castigaram os ativos italianos – a divida soberana, a bolsa e, em particular, as ações dos bancos do país – com o contágio a ser sentido também no resto da periferia da zona euro.

“A Itália é uma demonstração de duas coisas. Por um lado, quando não respondemos atempadamente aos fatores de crise, geramos fenómenos que não são desejáveis, como o populismo, o terrorismo, o radicalismo”, explicou António Costa.