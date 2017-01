Costa pede Europa “mais forte e mais unida” em “tempo de incertezas”

“Neste tempo de muitas incertezas ao nível mundial é essencial termos uma União Europeia mais forte e mais unida em torno dos seus valores da democracia, das suas quatro liberdades e do comércio livre a nível mundial”, declarou António Costa, no final da cimeira dos países do sul da União Europeia, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O anfitrião da cimeira dos países do sul afirmou que, para o fortalecimento da União Europeia, há que “dar respostas concretas que reforcem a confiança dos cidadãos e a capacidade da União de dar respostas àquilo que são os seus anseios principais”, apontando como áreas “absolutamente essenciais o crescimento, o emprego e a convergência, a segurança interna e externa e a gestão das migrações”.

O primeiro-ministro português defendeu uma maior coordenação das políticas orçamentais europeias e destas com as políticas do Banco Central Europeu (BCE), enquanto “condições essenciais para o crescimento e o emprego”.