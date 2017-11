Costa: Manuel dos Santos “desonra o passado” e “tornou-se uma vergonha”

Manuel dos Santos criticou, na rede social Twitter, o partido socialista pela atuação na disputa de cidades portugueses para a receber a Agência Europeia do Medicamento. Tendo começado por escrever que é “uma verdadeira vergonha” que os deputados do PS eleitos pelo Porto votem em Lisboa para a candidatura à sede da agência, o eurodeputado direcionou depois as acusações a Luisa Salgueiro.

“Os deputados socialistas do Porto, votaram a candidatura de Lisboa a sede da Agência Europeia do Medicamento. Uma verdadeira vergonha”, escreveu Manuel dos Santos no Twitter. “Entre os deputados socialistas que votaram Lisboa como sede da Agência Europeia do Medicamento, esteve Luísa Salgueiro, dita a cigana”.

Manuel dos Santos, que integra o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, continuou, explicando que Luísa Salgueiro, “desconhecida deputada em Lisboa, reside na Maia, é protegida por [primeiro-ministro, António] Costa e [candidato à Câmara do Porto, Manuel] Pizarro e vai ser candidata à câmara de Matosinhos”.

O socialista continuou as associações à etnia cigana, tendo escrito ainda que “Luisa Salgueiro, dita a cigana e não é só pelo aspecto, paga os favores que recebe com votos alinhados com os centralistas”. No seguimento, Manuel dos Santos ressalvou: “Não me demovem nem me atemorizam. Claro que não sou racista”.

António Costa não foi o primeiro a reagir aos tweets. O porta-voz do PS, João Galamba, e o fundador do LIVRE, Rui Tavares também condenaram as palavras de Manuel dos Santos. Também no Twitter, Tavares escreveu: “Lamento, mas não posso achar aceitável que um deputado ao Parlamento Europeu se exprima nestes termos racistas”. A isto, Galamba respondeu: “Não achas tu e não acha ninguém. Uma vergonha de MEP”.