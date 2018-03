Costa e Juncker anunciam projeto-piloto entre Comissão Europeia e Portugal

Depois de, em dezembro passado, o executivo comunitário ter proposto, no quadro do aprofundamento da União Económica e Monetária, a criação de um instrumento de apoio às reformas para o período pós-2020, em linha com a ideia defendida pelo Governo português de uma capacidade orçamental própria da zona euro para apoiar verdadeiras reformas estruturais, a Comissão Europeia e Portugal decidiram avançar com um “teste” ao mecanismo sugerido por Bruxelas.

“É um projeto piloto em que, quer nós, quer a Comissão, temos a vontade de demonstrar que esta metodologia que nós temos defendido e a Comissão também tem proposto, de poder haver, numa base contratualizada, com metas, objetivos e calendários pré-fixados, financiamento de investimentos que ajudem a reforçar a convergência, é do interesse mútuo demonstrar que isto é viável, porque se assim for este pode ser um bom modelo para o pós-2020”,afirmou António Costa, à margem do Conselho Europeu.

Em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro apontou que esta iniciativa “é muito importante” antes de mais “porque se centra num dos mais graves problemas estruturais do país, que tem a ver com o nível das qualificações”, e designadamente “na aprendizagem dos jovens, na formação ao longo da vida dos desempregados de longa duração ou dos ativos que estão a carecer de requalificação e no desenvolvimento das competências digitais”.