Costa diz que proposta dos sindicatos de professores custaria 600 milhões de euros e “não é comportável”

Catarina Martins, líder do BE, questionou o primeiro-ministro sobre a rutura das negociações entre o Ministério da Educação e os sindicatos de professores: “O que está em causa é a dignidade da carreiras destes professores, acha que chantagens e ultimatos é uma forma de negociar?” Na mesma intervenção, Martins criticou “a chantagem inédita do ministro da Educação que disse que ou os sindicatos aceitam a proposta do Governo ou não vão ter nem um dia contabilizado. Isto é muito grave”.

António Costa, primeiro-ministro, refutou a alegação de “chantagem” e sublinhou que o descongelamento de carreiras dos professores vai mesmo se concretizada, negando o “boato” que aponta no sentido contrário. “É uma ideia falsa. Só este ano 45 mil professores vão ser descongelados, o que vai representar mais 90 milhões de euros da despesa”, declarou.

“O que a lei do Orçamento do Estado diz é que deve haver um processo negocial sobre o prazo e o modo para contabilizar o tempo de serviço dos professores, tendo em conta a sustentabilidade e os recursos disponíveis. A proposta até hoje apresentada pelos sindicatos tinha um impacto de 600 milhões de euros, para descongelar todas as carreiras desde 2011, e isto não é comportável”, explicou depois Costa, respondendo à questão colocada por Martins.