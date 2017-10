Costa diz que OE2018 vai levar à “maior redução da dívida pública” dos últimos 20 anos

O primeiro-ministro considera que o Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) faz a ponte para o Portugal pós-2020. Na abertura da Comissão Nacional do Partido Socialista (PS), António Costa afirmou ainda que o Orçamento do próximo ano vai permitir que se assista à maior redução da dívida pública das últimas duas décadas.

“Além da continuidade das políticas, faz a ponte para o Portugal pós 2020, que está centrado nas preocupações do país e a primeira é desonerar o futuro dos pesados constrangimentos financeiros que o país enfrenta”, disse este sábado o chefe de Governo português, em declarações divulgadas pela rádio TSF.

À margem de um discurso na cidade de Coimbra, António Costa elogiou o OE2018 dizendo que, no final do próximo ano, “teremos concluído a maior redução de dívida pública sem paralelo na história recente do nosso país”.