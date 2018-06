Costa diz que “não há disponibilidade para fazer um acordo com base numa imposição instransigente dos sindicatos” de professores

Questionado pelo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, sobre o rompimento das negociações entre o Ministério da Educação e os sindicatos de professores, o primeiro-ministro António Costa lamentou a “intransigência” dos sindicatos e reiterou os mesmos argumentos expressos pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, na véspera do debate quinzenal que decorre esta tarde na Assembleia da República.

“O Governo iniciou um processo negocial, apresentou uma proposta aos diferentes sindicatos em março para que fossem considerados dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço não contabilizado, num espírito de negociação e de boa-fé. O Governo apresentou a sua proposta e o que encontrou da parte dos sindicatos foi nove anos, quatro meses e dois dias e nem menos uma hora. O impacto desta contagem do tempo desde 2011 seria 600 milhões de euros, como está no Orçamento do Estado. Não há disponibilidade para fazer um acordo com base numa imposição instransigente dos sindicatos”, afirmou o primeiro-ministro.

“Não houve qualquer tipo de evolução. E não havendo evolução, não há margem para negociação. Negociação implica atuação construtiva da parte de todos”, sublinhou Costa.