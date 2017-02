Costa defende Centeno de “pequenas tricas” sobre a Caixa

O primeiro-ministro considerou hoje que os ataques do CDS e do PSD ao ministro das Finanças devido às negociações com António Domingues para a Caixa Geral de Depósitos (CGD) são “pequenas tricas”. António Costa disse que Mário Centeno é um “referencial de confiança”.

Em declarações aos jornalistas em Vila Real, o primeiro-ministro acusou os partidos da oposição de “não terem nada a dizer” sobre a situação do país. E, citando um comentário de Manuel Ferreira Leite ontem a noite na TVI, classificou como “pequenas tricas” as acusações de que Mário Centeno terá mentido sobre os compromissos assumidos com António Domingues.

Para o primeiro-ministro, o país não está interessado nessa polémica, e sim em ter “uma Caixa sólida”, uma “boa gestão das finanças públicas”, em ter uma “redução do défice” e do desemprego. “É isso que interessa às pessoas”.